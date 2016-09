Acusan a policías de balear a joven en confuso hecho

Un joven de 20 años fue baleado anteayer en Vía Honda en un episodio que tiene como protagonistas a uniformados de las comisarías 18ª y 19ª, donde la versión oficial difiere de la de los vecinos.

“Tenemos videos que prueban lo que hicieron. Los ladrones y los vendedores de droga van y vienen al lado de la Policía y a los que no tenemos nada que ver nos detienen, nos reprimen, nos golpean”. Así describió Susana el accionar de las fuerzas policiales anteayer en Vía Honda que terminó con su hijo Claudio Omar V., de 20 años, internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez con una bala policial en la pierna.

Según contó la mujer a El Ciudadano, el miércoles su hijo, ella y el resto de su familia habían participado de una movilización de la agrupación Barrios de Pie. Cuando regresaron a su casa, ubicada en Biedma y Valparaíso, Claudio salió junto con un amigo de 17 años. A la altura de bulevar Seguí y Avellaneda la Policía los quiso detener. A pocas cuadras, los uniformados los alcanzaron y “los molieron a golpes”.

“Los policías decían que habían robado un celular pero ellos no tenían nada, ni el celular ni armas, nada. Había muchísimos policías, móviles del Comando, de la 18ª y de la 19ª. No paraban de pegarles, los tenían en el piso y vino el comisario de la 19ª y le disparó a Claudio en la pierna. Todos los vecinos salieron a defenderlos y por eso no los mataron”, contó.

En relación con el menor de 17 años, los testigos dijeron que “se lo llevaron a la comisaría y le rompieron toda la cara con una Itaka antes de soltarlo”.

La versión oficial está muy lejos de la brindada por la familia y los vecinos de Vía Honda. Voceros policiales sostuvieron que personal de la 19ª patrullaba la zona de Avellaneda y Seguí cuando “observaron a dos masculinos a veloz carrera” que habían sido señalados como los autores de un robo a una mujer, cuya identidad no fue revelada.

Los agentes los persiguieron y se produjo un enfrentamiento, “logrando la aprehensión” de los dos. Fue en ese momento en que, en las narices de las fuerzas policiales, tres hombres aparecieron, tomaron el arma de fuego que tenía Claudio y se dieron a la fuga. Después, secuestraron el supuesto celular robado de la víctima no identificada y llevaron a Claudio al Heca. La versión no menciona los disturbios con vecinos ni que varios de ellos resultaron heridos.

Consultada por la intervención en la escena de los tres desconocidos que se robaron el arma que tenía Claudio, Susana dijo: “No te imaginás lo que era de policías, nadie podía llegar y llevarse un arma, era imposible. Todas las armas que había fueron disparadas por los policías. Hay varios vecinos heridos por perdigonadas porque reprimieron con balas de goma”. La mujer agregó que su hijo no tiene antecedentes penales y que “nunca cayó preso”. Claudio está incomunicado en el Heca y, según los dichos de los médicos a su familia, debe ser operado por la herida de bala en la pierna, la que corre riesgo de amputación.

