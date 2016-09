Acusación contra el senador santafesino Hugo Rasetto

El senador del departamento Iriondo, Hugo Rasetto, fue acusado de desviar los fondos que administra como legislador provincial hacia una fundación que también, según el denunciante, es de su propiedad y cuyo domicilio declarado se encuentra fuera del territorio que representa. Es por ello que el abogado Luis Rossini realizó la semana pasada una denuncia ante la Oficina Anticorrupción y hoy ya esa investigación se encuentra en manos de la Justicia.

El disparador, aseguró Rossini en comunicación con El Ciudadano, fue un informe periodístico emitido por el programa “Periodismo Para Todos” que conduce Jorge Lanata. Allí se indicó que cada senador maneja un monto de 500 mil pesos mensuales, que puede utilizar de manera discrecional y con escaso control y rendición de cuentas.

“Descubrimos que el senador Rasetto estaba dirigiendo subsidios a una fundación llamada IntegraFe, ubicada en Villa Gobernador Gálvez, esto es fuera del departamento por el cual él es senador. Eso nos hizo mucho ruido. Luego fuimos a ver el domicilio que tiene la fundación y descubrimos que es un taller mecánico y al lado del taller hay un estudio jurídico que es del hermano del secretario del senador”, detalló el abogado Rossini.

“En declaraciones a un medio de Cañada de Gómez, el senador admitió que direccionaba los fondos a esa fundación, pero se justificó al decir que a partir de ahí lo direccionaba luego a instituciones del departamento Iriondo”, amplió.

“El haber desviado los dineros con la legislación vigente que tiene la Cámara de Senadores, a una fundación creada por él, lo hace cometer el delito del artículo 174, inciso 5, del Código Penal: defraudación a la administración pública. Es decir, entre esto y revolear los bolsos de (José López) «Lopecito» al convento, la única diferencia que hay es, primero, el monto y segundo, que esto lo hacían con la firma de un decreto, no tenían que revolear bolsos siquiera”, denunció Rossini.

La denuncia fue presentada ante la oficina de Violencia y Corrupción Institucional a cargo de la fiscal Karina Bartocci y luego fue derivada a la Unidad Especial de Delitos Económicos a cargo de los fiscales Sebastián Narvaja y Adrián Mac Cormack.

—Rasetto, al ser senador, estaría amparado por fueros para no enfrentar en principio esta causa.

—Correcto. Pero se debe hacer la investigación; cuando se llegue al momento de la audiencia imputativa o él renuncia a los fueros o hay que pedir el desafuero. Queda paralizada la investigación hasta que él se quede sin fueros. Veo bastante poco probable que el Senado lo desafuere. Aunque si Rasetto se sigue manejando como hasta ahora me parece muy raro que la población vuelva a votarlo. Cualquier hombre de bien renunciaría a los fueros para que se lo juzgue.

—¿Puede ser éste el punto de partida para que se exija mayor control sobre los fondos que manejan los senadores de la provincia?

—Eso ya es un tema político o periodístico. A mí lo que me preocupó es que el senador del departamento donde vivo desviaba fondos a una fundación que tenía su oficina en un taller mecánico de Villa Gobernador Gálvez. Es muy grave, ha creado una fundación para otorgarse los fondos. Hay un desvío de los fondos de la administración pública para fines que no estaban dados. Después no me consta, porque ya cometió un ilícito penal, si Rasetto le otorgó a una institución o no fondos. Ya se perdió el control.

—¿Qué pena le corresponde a este tipo de delitos?

—La pena prevista es de hasta 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para un cargo público, aunque la condena podría ser excarcelable. Pero acá tenemos un problema, todos los fiscales fueron elegidos por el gobierno socialista y este senador, si bien es radical, entra en el Frente Progresista. Y una de las personas que está en el Ministerio Público de la Acusación por arriba de los fiscales tengo entendido que es el hijo de Mario Barletta, también radical y quien fue intendente de la ciudad de Santa Fe. Con una Justicia independiente el senador no tiene salida; no estoy diciendo que lo vayan a investigar mal, pero dejame tener mis dudas.

