Acindar: sin solución, hay “conciliación voluntaria”

Después del conflicto que se inició en diciembre pasado en la firma Acindar de Villa Constitución por el incumplimiento en el pago del bono de fin de año, ayer la UOM y los representantes de la empresa se reunieron en el Ministerio de Trabajo local y arribaron a una “conciliación voluntaria”, en el marco de un conflicto que todavía parece lejos de terminar. Desde el gremio metalúrgico denunciaron que AcIndar no respeta un premio que forma parte del salario desde hace 12 años, y desde la empresa aducen que si pagan el bono no podrán sostener los puestos de trabajo, ya que la producción cayó en 2016 un 35 por ciento.

Según detalló el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución, Pablo González, el bono de fin de año representa un sueldo más para los trabajadores contratados de la rama 21 (siderurgia) y el piso salarial para los de la 17 (metalmecánica y otras). Los dos grupos alcanzan los 900 operarios, a los que se suman 1.100 efectivos. “El bono es un derecho adquirido que se paga desde hace 12 años y la empresa argumenta que en marzo del año pasado acordó con la conducción anterior de la UOM no pagarlo para evitar despidos. Pero ese acuerdo no fue firmado en ningún lado y nosotros lo rechazamos”, dijo el dirigente gremial.

Como desde hace más de una década, el 23 de diciembre pasado los operarios contratados de Acindar esperaban el cobro del bono. Pero no eso no ocurrió y, ante la falta de respuesta de la empresa, el gremio fue al paro, convocó a una movilización y plantó dos piquetes. Las medidas de fuerza concluyeron cuando el Ministerio de Trabajo provincial dictó la conciliación obligatoria. La medida venció ayer, por lo que las partes se volvieron a reunir en la cartera laboral para llegar a un acuerdo. Sin embargo, eso no ocurrió.

“Llegamos a una conciliación voluntaria hasta el viernes de la semana que viene, cuando tendremos otra audiencia. Antes, el martes próximo, nos reuniremos con la empresa con el fin de llegar a un acuerdo”, dijo González.

Según el gremialista, la empresa quiere efectuar un único pago de 8 mil pesos a cuenta del bono de de futuros pagos, como los 2 mil pesos no remunerativos que deben cobrar en marzo por la paritaria. Esta propuesta fue rechazada por el gremio que, en contraposición, plantea que se haga un pago de 8 mil pesos para la rama 17 y otro de 13 mil para la 21, sin incluir los pagos de paritarias que vienen y que esas cifras sean imputables a alguna negociación futura o al reclamo del bono del 2016, por el que analizan acudir a la Justicia.

De acuerdo con el gremio, la producción de Acindar de 2016 fue del 65 por ciento de su capacidad y la empresa viene planteando un ajuste de los planteles a ese nivel. Mientras en el 2015 Acindar llegó a producir 1.380.000 toneladas de acero, en el 2016 la producción cayó a apenas poco más de un millón. “Les sobran cuatro meses de producción, con lo que quieren reducir el 30 por ciento de los contratistas, es decir 300 puestos de trabajo. Como viene ocurriendo en otras ramas productivas del país, la caída de la producción tiene como telón de fondo la apertura de las importaciones y la caída del mercado interno. Además, en el caso de Acindar se sumaron los cambios en el plan Procrear, un programa que implicó durante años un importante ingreso de pedidos. Con el nuevo criterio de créditos para casas ya construidas, este mercado cayó.