“Acá hay intereses que quieren la privatización del aeropuerto”

Una fuerte polémica se produjo en las últimas horas en torno al aeropuerto de Rosario. La Asociación Rosarina de Agencias de Viajes (Arav) anunció que dejó de formar parte de una comisión que asesora a la estación internacional Islas Malvinas con fuerte críticas a las autoridades y el “modelo de gestión”. La respuesta del presidente del directorio, Raúl Garo, no se hizo esperar. El funcionario vinculó esos dichos con intereses que buscan la privatización de la terminal.

La polémica comenzó a estallar el lunes por la tarde con la renuncia de la Arav a la comisión asesora por “el completo desacuerdo” con la gestión que se está llevando adelante en la terminal de Fisherton, en manos del gobierno santafesino y una de las pocas que quedan en el país administrada por el Estado.

En una carta dirigida al presidente del directorio del aeropuerto, Raúl Garo, y firmada por el titular de la entidad, Lisandro Cristiá, Arav advirtió que “la principal terminal aeroportuaria de una provincia tan importante, en el actual escenario nacional e internacional, demanda otro tipo de sistema de administración”. La opinión también fue transmitida al secretario de Transporte santafesino, Pablo Jukic.

La misiva menciona que las agencias de viajes “vienen bregando desde hace muchos años por el crecimiento del aeropuerto en todos los aspectos, desde la conectividad hasta el diseño operacional, que lamentablemente – como la propia intendenta Mónica Fein lo ha dicho en las últimas semanas- no está a la altura de las circunstancias que una ciudad como Rosario merece”.

Igual, las críticas más duras se dieron luego, ya cuando Cristiá enfrentó los micrófonos, fuera de todo formalismo.

El dirigente reveló que hace mucho tiempo que la entidad venía expresando internamente los “problemas” que –a su entender- tiene el aeropuerto.

“Lo que pasó a fin de año con la pista de rodaje, cuando algunos aviones quedaron varados por la rotura de los tractores que los empujan, es la mejor prueba de la falta de planificación. Se pidió una cantidad de vuelos internacionales y después todo colapsó. No estábamos preparados para eso. Tenemos un aeródromo de campo”, sentenció.

Tras eso apuntó directamente al poder político.

“El problema es que Rosario y la provincia tienen el mismo signo partidario desde hace muchos años. Por esa razón, la ciudad no ha pegado el grito respecto del aeropuerto de cuarta que tenemos. No nos podemos conformar con esto. Si pretendemos proyectarnos internacionalmente tiene que haber una perspectiva distinta”, afirmó con vehemencia.

Cristiá recordó luego que hace 19 años que la aerostación local es gestionada por el Estado santafesino, que decidió mantenerse al margen de la privatización de 33 aeropuertos que impulsó el gobierno nacional en la década del 90.

Por entonces, se concesionaron las más importantes terminales, como Aeroparque, Ezeiza, Córdoba y Mendoza, entre otras. Todas terminaron en manos del holding Aeropuertos Argentina 2000, de Eduardo Eurnekian.

En ese marco, Cristiá dijo hay dos caminos para revitalizar Fisherton.

“Uno es concesionarlo y hacer lo mismo que los grandes aeropuertos en Argentina. El otro es profesionalizarlo totalmente. No se puede manejar un aeropuerto con un triunvirato político designado a dedo que para cada decisión llama a una consultora. Tiene que incorporar una estructura gerencial profesional idónea en el rubro aeronáutico. Con todo respeto, pero el doctor (Raúl) Garo viene de la Odontología. Lo respetamos. No tiene la culpa de un sistema que no está pensado para la envergadura de Rosario”, manifestó en declaraciones a la emisora local LT8.

La respuesta

La respuesta de Garo no se hizo esperar. El funcionario dejó entrever que las palabras de Cristiá esconden otro tipo de intenciones.

“Acá lo que se observa es que hay algunas opiniones que apuntan a desgatar la actual gestión en función de intereses que tienen que ver con una futura privatización del aeropuerto”, disparó en diálogo con El Ciudadano. “Incluso, ya hubo publicaciones que hicieron ciertas personas que hasta dan su nombre y que claramente van en ese sentido”, agregó.

En tanto, otras fuentes consultadas mencionaron que “hay sectores” que comenzaron a poner el ojo en la aeroestación de Fisherton a partir del aumento de vuelos y pasajeros. “Hasta hace poco el aeropuerto no le interesaba a nadie. Y ahora que tenemos más de 500 mil pasajeros al año y es rentable empezó a existir para muchos”, sostuvo la fuente.

Con todo, Garo manifestó además que “llamar de cuarta a un aeropuerto que mueve cifras récord es hacer un diagnóstico errado”.

Y posteriormente se preguntó: “¿Tener un proyecto de infraestructura para 13.500 metros cuadrados para vuelos internacionales, plataforma para 10 aeronaves, un presupuesto de 1.000 millones de pesos y la posibilidad de que los pasajeros tengan por primera vez la posibilidad de salir a sus destinos directamente desde Rosario, le parece de cuarta?”.

Críticas desde el Concejo

En el Aeropuerto de Rosario hace dos meses que los aviones siguen en tractor. Así se expresó el concejal Diego Giuliano, del bloque Rosario Federal, tras el anuncio realizado por la Arav de retirarse del Consejo Asesor. “Es bochornoso para la segunda ciudad de la Argentina que los aviones sigan trasladándose en tractor hacia las pistas, por la falta de previsión o los errores que cometen sus autoridades”, afirmó Giuliano. Y recordó que cinco aerolíneas pidieron 24 vuelos desde y hacia Rosario (Andes, Avian, Alas del Sur, American Jet, entre otras) en la audiencia pública que realizó la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) en diciembre pasado y el aeropuerto aún no se puso a tono con ese requerimiento.

Pilotos denuncian el vaciamiento de Aerolíneas

El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, denunció que el gobierno nacional está buscando “vaciar de recursos” a Aerolíneas Argentinas para beneficiar “intereses particulares de funcionarios”. Biró le apuntó directamente a Gustavo Lopetegui, uno de los vicejefes de Gabinete y ex CEO de LAN Argentina, quien tiene bajo su ala de acción a los ministerios del Interior, Energía y Minería, Hacienda y Transporte.

“Lo vengo expresando hace mucho tiempo: tenemos la sospecha de que hay intenciones de vaciar de recursos a Aerolíneas Argentinas en favor de trasnacionales y capitales privados por intereses particulares o de algunos funcionarios públicos”, dijo Biró.

Y señaló que desde que asumió el nuevo gobierno con la injerencia de Lopetegui en un puesto relevante, la política aerocomercial “ha perjudicado a Aerolíneas Argentinas, Austral y LAN Argentina, que es una subsidiaria del holding internacional”.

El dirigente sindical dijo que LATAM, grupo para el que trabajó Lopetegui hasta el día antes de asumir como funcionario, ha sido beneficiado por muchísimas medidas, pero no así a la subsidiaria argentina que emplea mano de obra local.