Abusaron de una una joven durante dos semanas

Una joven de 18 años que fue secuestrada, golpeada y violada durante 15 días en un departamento de la localidad bonaerense de Berisso aseguró que el agresor es un vendedor de drogas y que nunca fue su novio.

La chica, de nombre Clara y que pudo ser rescatada luego de enviarle un mensaje a través de la red social Facebook a su madre, desmintió haber sido pareja del secuestrador, un hombre de 38 años, y dijo que lo conoció poco antes de ser secuestrada a la salida de un boliche de La Plata.

La joven contó que el hombre parecía tener como única actividad la venta de estupefacientes. “Yo no lo conocía, lo conocí un domingo que salí del baile con mi hermana y una amiga. Nos fuimos a plaza Moreno (en el centro de La Plata). Dos hombres nos invitaron a tomar algo a un auto. Dudamos, pero fuimos”, relató.

En diálogo con un canal de noticias porteño, la chica contó que fueron al departamento y que su amiga se retiró junto con uno de los hombres, mientras ella quedó con el dueño del domicilio, en la localidad de Berisso.

“Me obligó a drogarme con cocaína, después me pidió tener relaciones y me obligó a los golpes. También me golpeaba para que me drogue”, sostuvo. La chica indicó además que fue obligada a tener sexo con el dueño de casa y con otros hombres.

“Cada vez que quería estar conmigo me golpeaba y me tiraba un baldazo de agua, no me daban de comer casi, me drogaban todo el tiempo”, contó. La odisea terminó cuando alguien dejó en el departamento una tablet con un Facebook abierto: “Busqué a mi mamá y le pedí que me venga a buscar”.

La madre de Clara, llamada Celia, llegó al lugar con la Policía y el dueño del departamento logró escapar. “Encontré a mi hija semidesnuda”, señaló la mujer, que junto con su hija pidió que el autor del secuestro, la agresión y los abusos sea detenido.