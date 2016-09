Abreviado por extorsionar a súper chinos

En nombre de la mafia china una pareja se dedicaba a extorsionar a dueños de supermercados de origen oriental.

Para ello, sus integrantes realizaban llamadas telefónicas o dejaban esquelas en idioma mandarín donde, tras amenazar a los propietarios de muerte, les exigían la entrega de dinero. “Separame la plata, somos la mafia, sino te mato”, fueron algunos de los mensajes recibidos, los que en algunas oportunidades iban acompañados de disparos con armas de fuego. Ayer, durante una audiencia oral, ambos imputados prestaron su consentimiento para acceder a un procedimiento abreviado donde la mujer fue condenada a tres años de prisión en suspenso y el hombre a cuatro años de cárcel por los delitos de tentativa de extorsión, amenazas y abuso de armas. Finalmente, el juez Gustavo Pérez de Urrechu homologó el acuerdo presentado por las partes.

Una serie de hechos de amenazas a propietarios de supermercados de capitales chinos tuvo lugar entre marzo y abril pasado. En medio de esa saga hubo dos víctimas vinculadas sólo por los victimarios: la primera, un hombre que explota un local comercial en Pasaje Gandhi al 7200. El comerciante comenzó a recibir amenazas de muerte que incluían a su familia. Los amedrentamientos llegaron en forma telefónica y por recados que alguien dejaba en las cercanías del comercio. Los desconocidos comenzaron pidiendo 10 mil pesos pero luego la suma escaló a 20 mil dólares. Las amenazas subieron de tono hasta el punto que en algunas oportunidades iban acompañadas de disparos al aire; incluso en una oportunidad los tiros impactaron en el cartel del local.

Esta misma metodología fue aplicada para el dueño de un autoservicio de Colombres al 1200. El 1º de abril llegó al lugar una moto con dos ocupantes. Tras realizar una compra en el local, un joven que no fue identificado le entregó a la mujer del dueño, de nacionalidad china, una nota en su idioma y se retiró. La esquela afirmaba que trabajaba para “la mafia china” y si querían tranquilidad debía pagar 20 mil pesos. En caso de no hacerlo iban a matarlo, refería la nota. Una hora después el dueño y su mujer fueron víctimas de numerosos disparos aunque no resultaron heridos.

In fraganti

La investigación determinó que al menos cuatro personas intervinieron en el hecho. Pero sólo dos lograron ser identificados. La pareja fue detenida cuando el 6 de abril llegó en moto hasta el súper de pasaje Gandhi al 7200 y, tras golpear el portón, la víctima arrojó desde el balcón una caja de zapatos con 10 mil pesos que fue recogida por una mujer. Cuando la sospechosa intentó subir en la moto, fue detenida por la Policía junto al chofer del rodado.

Los arrestados fueron identificados como Daiana Florencia Obregón y Cristian Alexis Salinas. Ayer, el defensor Adrián Ruiz y la fiscal Cecilia Brindisi presentaron un acuerdo abreviado que fue consentido por los imputados.

Las condenas

En la presentación, Obregón admitió la responsabilidad de dos hechos de tentativa de extorsión, amenazas calificadas por el uso de arma y por realizarse en forma anónima, amenazas coactivas y abuso de armas agravado, mientras que su consorte de causa –quien quedó filmado en las cámaras de seguridad del segundo comercio, cuando su compinche entregó la nota con la amenaza– admitió tres hechos con las mismas calificaciones. Para la mujer la pena acordada fue de tres años de condena condicional mientras que para Salinas el acuerdo incluyó cuatro años de prisión efectiva. Finalmente el juez Gustavo Pérez de Urrechu admitió el acuerdo y homologó el procedimiento abreviado por lo que ambos fueron formalmente condenados.