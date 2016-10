Abogados meten en líos al PS

La decisión de los ex ministros de Justicia Juan Lewis y Héctor Superti de aceptar la defensa de dos de los acusados en la causa por asociación ilícita, estafas y lavado de dinero que conmovió a la ciudad esta semana les costó los cargos de asesores legislativos, el primero en el bloque socialista y el segundo en la presidencia de la Cámara de Diputados. El primero directamente fue echado por teléfono por el jefe de la bancada, Rubén Galassi; el segundo renunció “para no generarle problemas a (Antonio) Bonfatti”. Si esa fue la intención, no lo lograron: “Hice lo que tenía que hacer, pero el daño ya está hecho”, lamentó Galassi ayer a la mañana a través de un tuit. El tema tuvo enorme repercusión en la coalición oficialista: hubo cuestionamientos a Lewis y a Superti desde distintos sectores radicales y de la Coalición Cívica. Pero también desde el Ejecutivo, del ministro Maximiliano Pullaro por un lado, y del propio gobernador Miguel Lifschitz por el otro, que aprovechó para desmarcarse del escándalo, diciendo que ni uno ni otro son dirigentes del Frente Progresista y del socialismo y que por su condición de asesores legislativos había que preguntarle al presidente de la Cámara, es decir Bonfatti.

Galassi echó a Lewis por teléfono el jueves a la noche apenas se enteró vía Twitter de que el asesor del bloque que preside había aceptado defender al escribano Luis María Kutzermann, uno de los tres notarios acusados de ser parte de la red dedicada a fraudes y formalmente imputado por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y falsedad ideológica.

Ayer a la mañana, cuando la noticia trascendió, Galassi escribió dos tuits a modo de confirmación y dejando en claro que le había soltado la mano a Lewis: “Hice lo q correspondía hacer, pero el daño está hecho. El proyecto colectivo está por encima de las acciones individuales”. El siguiente, unos minutos después: “Hay q persistir en las acciones como las q permitieron q una banda de guante blanco fuera detenida en Rosario el martes pasado”.

El enojo de Galassi tiene un ingrediente secundario. A propuesta de él, Diputados votó el mismo jueves a la tarde un proyecto de comunicación en el que la Cámara manifestó por unanimidad el “beneplácito por el operativo conjunto realizado por fuerzas provinciales y federales” y en especial se destacó la participación de la Subsecretaría de Investigación Criminal y Policías Especiales y la Dirección Provincial de Investigación Patrimonial del Ministerio de Seguridad de la provincia.

En tanto, el ex ministro Héctor Superti y comunicó a la presidencia de la Cámara de Diputados su renuncia como asesor para no generarle problemas a Antonio Bonfatti, titular de la Cámara y uno de los líderes del socialismo.

Según diversas fuentes, Superti hace cuatro meses representa legalmente al corredor de bolsa José Onetto, a partir de la imposibilidad de transferir una propiedad rural involucrada en una trama delictiva.

En su caso, además, representa personalmente al ex gobernador Antonio Bonfatti en su condición de querellante en la causa que investiga el atentado a tiros a su casa en octubre de 2013.

El nombre de Daniel Cuenca, ex ministro de Seguridad entre 2007 y 2009, también se mencionó como defensor del gerente gremial del diario la Capital, Pablo Abdala, al que le allanaron la vivienda particular y su oficina de trabajo. Tras presentarse ante la Policía de Investigaciones el acusado, se supo que Cuenca no aceptó la defensa.

Juan Lewis

Abogado penalista y profesor de derecho penal en la Facultad de Derecho de la UNR. Fue subsecretario de Asuntos Penales entre 2007 y 2011 y ese año asumió el Ministerio de Justicia hasta 2015. Su gestión fue marcada por la implementación del nuevo Código Procesal Penal. Hasta ayer fue asesor judicial del bloque socialista.

Héctor Superti

Abogado penalista y profesor de derecho procesal penal y tributario en la Facultad de Derecho de la UNR. Fue ministro de Justicia entre 2007 y 2011 y luego asesor del Ejecutivo. Desde diciembre de 2015 acompañó al ex gobernador Bonfatti como asesor en temas judiciales de la presidencia de la Cámara de Diputados, cargo al que renunció ayer.

Miguel Lifschitz: “Con nosotros no tienen relación”

“No comparto la decisión tomada por estos ex ministros en asumir la defensa de personas imputadas por la Justicia en casos de lavado y defraudación”, dijo ayer el gobernador Miguel Lifschitz, para quien “dentro del ámbito de la actividad profesional puede ser entendible, pero no desde el punto de vista de la ética pública”.

“Tenemos que estar de un lado o del otro en la lucha contra el narcotráfico, la violencia y la corrupción en todas sus formas y niveles. Si no ponemos límites y no entendemos la demanda de los ciudadanos, estamos defraudando la credibilidad pública”, afirmó.

Luego Lifschitz trazó aguas entre su gestión y las anteriores: “Con nuestro gobierno ellos no tienen ninguna relación. Son personas que no pertenecen a nuestra agrupación política, aunque fueron funcionarios de gobierno. Trato de hacerme cargo y responder por mis actos de gobierno y de mi equipo. En eso tengo absoluta tranquilidad de donde estamos parados”, subrayó. Cuando le preguntaron por la función de asesores de Lewis y Superti, pasó la responsabilidad: “Habrá que preguntarle al presidente de la Legislatura”.

En el Frente hicieron cola para criticar a ex funcionarios

El rol de los ex ministros Lewis y Superti como defensores de los acusados de integrar una red delictiva, de la que el Estado provincial se jacta por haber podido escalar en la investigación relativa a delitos económicos, mereció inmediatas críticas de parte de otros miembros del Frente Progresista e incluso desde el Ejecutivo.

El ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro recurrió a Twitter para sentar posición: “Cuando se asume la responsabilidad de ser funcionario, se debe comprender que por encima de la ética profesional está la ética pública”. Y en el siguiente marcó diferencias: “Hemos trazado una raya y yo sé dónde estoy parado. Incomprensible la decisión de ex ministros defendiendo a acusados por lavado y fraude”.

Desde la Cámara de Diputados de la provincia, el ex vicegobernador y actual diputado Jorge Henn (UCR) hizo duras apreciaciones: “Una cosa es el ejercicio profesional que no hay drama que se ejerza para una persona que tiene derecho a defensa. Yo en mi caso, si fuera abogado no defendería a una lacra humana, pero eso es una apreciación mía. Lo reprochable en este caso es que si se es parte de un proyecto político la línea debe ser muy clara, no puede haber ambigüedades y estar de los dos lados del mostrador”.

Otro radical, el presidente del partido Julián Galdeano, dijo: “Esto generó un mensaje muy confuso para la sociedad. Por un lado se saluda y uno se congratula con el avance de las investigaciones, aunque por el otro están quienes deben llevar estos principios rectores y resulta que defienden a los propios acusados”.

También apuntó que “Lewis y Superti no sólo fueron funcionarios de la cartera de Justicia, son referentes de la política judicial del Partido Socialista por lo que resulta incomprensible la actitud que han tomado”, agregó.

También el referente de la Coalición Cívica Pablo Javkin marcó diferencias: “La conducta pública no admite grises en la lucha contra el delito. No es un tema de interpretación legal. Es un lado o el otro”. Y cerró el secretario general de la Municipalidad: “Las obligaciones de quienes asumimos una función pública no son sólo legales o éticas. Abarcan también nuestras conductas de vida”.

En tanto, el ex diputado nacional y referente del GEN de Santa FeFabián Peralta sostuvo: “Los que ocupamos en algún momento responsabilidades institucionales no podemos permitirnos gestos que confundan; por ello nos resulta inadmisible la decisión de los ex ministros. En el FPCyS hay miles de militantes y dirigentes que exponemos todos los días nuestra trayectoria de décadas. Siempre por el camino de la decencia. Nada de lo que decidan hacer los ex ministros puede empañar nuestra conducta. El derecho a una defensa técnica no puede apartarnos de las obligaciones de quienes asumimos una función pública”. dijo el ex diputado nacional.

En defensa propia

Juan Lewis usó su cuenta de Facebook para defenderse: “Asumir la defensa de dos ex compañeros de la facultad (dos escribanos), que están muy lejos de ser millonarios, y mucho más lejos de ser delincuentes de cuello blanco como dicen, no es ni más ni menos que aquello a lo que se dedican los penalistas: defender acusados de delitos. Por lo demás, ni siquiera están involucrados en el conjunto de maniobras con inmuebles que investigó el fiscal, sino en relación a un inmueble en transferencias posteriores que sólo por interpretación del fiscal terminan en un juicio. No creo que haya que plegarse a comentarios desinformados para lincharlos porque sino, además de tenerle miedo a los delincuentes terminaremos teniéndole miedo al Estado”.