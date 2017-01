Abierto de Australia con sorpresiva derrota de Djokovic ante Istomim

Sin argentinos y sin campeón en Melbourne. El Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, ya no cuenta con representantes criollos tras la eliminación de Carlos Berlocq y también se quedó sin la presencia del ganador de 2016: Novak Djokovic.

Berlocq se despidió al caer por un triple 6-1 ante el francés Richard Gasquet, 18º preclasificado del certamen, en un encuentro de la segunda ronda del torneo disputado en las primeras horas de ayer en el continente oceánico.

De este modo ya no quedan tenistas argentinos en el primer Grand Slam de la temporada, que se disputa sobre canchas duras y reparte 37,4 millones de dólares en premios.

El oriundo de Chascomús, quien en su debut había dejado en el camino al moldavo Radu Albot, poco pudo hacer ante la supremacía del europeo, que en el primer set le quebró el saque dos veces de arranque, se puso 5-0 demasiado rápido y cerró el capítulo en apenas 32 minutos de juego.

En el segundo el libreto fue casi calcado: el francés de 30 años volvió a quedarse con el servicio de Charly en los dos primeros turnos, fue sólido con el suyo, no le dio chances de recuperación y terminó imponiéndose por 6-1.

En el tercero, el argentino de 33 años y 90º en el ranking mundial, tuvo un break point en el game inicial, pero no lo pudo aprovechar. Gasquet no dejó pasar su ocasión en el cuarto juego y a partir de entonces encaminó definitivamente el duelo, que liquidó con un saque ganador en una hora y 45 minutos de partido.

La derrota de Charly significó el final de la carrera de los siete argentinos que arrancaron el primer torneo importante del año, que se juega sobre canchas duras y tiene como principal favorito al escocés Andy Murray y mucho más tras la derrota del serbio Novak Djolkovic en segunda ronda.

Federico Delbonis, Facundo Bagnis, Guido Pella, Horacio Zeballos y Renzo Olivo cayeron en la primera ronda del certamen, mientras que en segunda había quedado eliminado Diego Schwartzman.

No participaron los tandilenses Juan Martín del Potro, que ahora está en plena pretemporada, y Juan Mónaco, por una lesión en la muñeca derecha.

Un panorama poco alentador para el capitán Daniel Orsanic, que viajó a Melbourne para ver en acción a los jugadores y en los próximos días anunciará el plantel que se enfrentará con Italia del 3 al 5 de febrero, sobre el polvo de ladrillo del Parque Sarmiento, por la primera rueda de la Copa Davis, donde la Argentina comenzará la defensa del título obtenido a fines de noviembre pasado.

La gran sorpresa

El serbio Novak Djokovic, número dos del ranking mundial, defensor del título y ganador de seis Abiertos de Australia, fue eliminado ayer en la segunda ronda del certamen oceánico al perder ante el uzbeko Denis Istomin, 117 del escalafón, por 7-6 (10-8), 5-7, 2-6, 7-6 (7-5) y 6-4 tras casi cinco horas de juego.

El resultado fue por demás sorpresivo, ya que en cinco partidos hasta ayer, Djokovic apenas había perdido un set contra Istomin, en el Masters de Canadá 2013.

Esta derrota marca un antes y un después en la carrera del serbio en Melbourne, ya que nunca había caído antes de la tercera ronda del certamen.

Además, en los pasados siete años, Djokovic sólo había perdido una sola vez contra un jugador fuera de los 100 primeros y fue en la primera ronda de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro el año pasado cuando el tandilense Juan Martín del Potro lo superó.

Istomin, de 30 años y que se ganó una invitación (wild card) tras conquistar el playoff de la zona Asia-Pacífico, en sus 33 encuentros contra un jugador situado entre los 10 primeros solo sumaba una victoria en 2012 en Indian Wells, contra el español David Ferrer.

Además, su mejor triunfo en Grand Slam también fue contra otro español, Nicolás Almagro, 15 del mundo entonces, en el Abierto de Estados Unidos en 2013.

“Es un partido de tenis y en un día cualquiera se puede perder. Intenté lo mejor que pude y no funcionó, no creo que el problema sea físico. Los dos parecíamos bien después de cuatro horas y media”, dijo Djokovic tras la derrota que sorprendió a todos en el primer Grand Slam de la temporada.

En tanto, los otros resultados de la jornada fueron los siguientes: Gael Montfills (6, Francia) le ganó a Alexandr Dolgolopv (Ucrania) por 6-3, 6-4, 1-6 y 6-0; Milos Raonic (3, Canadá) a Gilles Muller (Luxemburgo) por 6-3, 6-4 y 7-6 (7-4); Grigor Dimitrov (15, Bulgaria) a Hyeon Chung (Corea) por 1-6, 6-4, 6-4 y 6-4; David Goffin (Bélgica) a Radek Stepanek (República Checa) por 6-4, 6-0 y 6-3; Benoit Paire (Francia) a Fabio Fognini (Italia) por 7-6 (7-3), 4-6, 6-3, 3-6 y 6-3; Philipp Kohlschreiber (32, Alemania) a Donal Young (EE.UU) por 7-5, 6-3 y 6-0; David Ferrer (21, España) a Ernesto Escobedo (EE.UU) por 2-6, 6-4, 6-4 y 6-2; Roberto Bautista Argut (13, España) a Yoshihito Nishioka (Japón) por 6-2, 6-3 y 6-3; Ivo karlovic (20, Croacia) a Andrew Whittington (Australia) por 6-4, 6-4 y 6-4; Pablo Carreño Busta (30, España) a Kyle Edmuind (Gran Bretaña) 6-2, 6-4 y 6-2 7 y Gilles Simon (25, Francia) a Rogerio Dutra Silva (Brasil) por 6-4, 6-1 y 6-1.