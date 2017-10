A repartir las bancas: los rosarinos eligen concejales

La foto que entregó la interna del pasado 13 de agosto quedó atrás: las Paso depuraron la catarata de listas y hoy la boleta única de color amarillo le ofrecerá a los rosarinos elegir entre ocho partidos o frentes para que los representen en el Concejo Municipal. Cotizan en oro los sufragios que fueron a las nóminas que no superaron el corte y quedaron en el camino, y también la cada vez más alta porción de ciudadanos que definen su voto a último momento. Las Paso marcaron un punto de partida pero la de hoy es la que cuenta: las urnas sentenciarán los 13 nombres que irán al Palacio Vasallo.

Cambiemos

La alianza que lidera el PRO fue la gran ganadora de las Paso: sus dos listas internas fueron las más votadas, sumando 166 mil votos. Tras esa disputa, en Cambiemos confían en que la ola amarilla que va tiñendo las distintas provincias del país se replique en Rosario. La lista es encabezada por el actual diputado provincial Roy López Molina y secundada por la legisladora nacional Anita Martínez.

Habrá que ver cuántos votos mantiene de aquella disputa, pero en el espacio no sólo confían en retener voluntades sino en incrementarlas . De repetir el andar de las Paso, Cambiemos engrosaría con seis bancas su nutrida presencia y se constituiría en la primera minoría del Palacio Vasallo, con la posibilidad de obtener la presidencia del legislativo local.

Acompañan a López Molina y a Martínez, los postulantes Carlos Cardozo, Agapito Blanco, Germana Figueroa Casas, Renata Ghilotti y Gonzalo Gorostarzu, en los primeros lugares.

Frente Justicialista

El peronismo está ante una posibilidad palpable de recuperar terreno entre las preferencias de los rosarinos. Durante las últimas elecciones el PJ estaba relegado al tercer lugar en Rosario; hoy eso puede cambiar merced a la unidad que planteó, abriendo el juego para que todos compitan en internas, pero por adentro, y apostar a contener esos votos en las generales. La multiplicidad de listas, que obtuvo 98 mil votos en las Paso, se cristalizó en una nómina final que encabeza el ex concejal Roberto Sukerman. El andar de agosto les da un panorama de, si repite, colocar cuatro ediles. El leit motiv de Sukerman es “el cambio que es de Rosario”, con el que le apunta al desgaste de los años de gobierno del Frente Progresista, pero se diferencia del libreto porteño de Cambiemos.

La nómina se completa en los puestos más expectantes con Norma López, Andrés Giménez, María Gómez Sáenz, Fernando Rosía y Ariel Cozzoni.

Frente Progresista

No fue bueno el andar del oficialismo local; puertas adentro sienten que no pudieron comunicar la cantidad de obras que ejecuta el gobierno municipal y que fueron víctimas de una nacionalización de la campaña que le limó centralidad al primer candidato Pablo Javkin. A partir de allí, todo será crecimiento para el Frente Progresista, cuyo lema de campaña fue “hablemos de Rosario”, para comunicarles a los rosarinos que lo que está en juego no es la funcional grieta de los K y el PRO sino los temas de la ciudad.

Dos bancas les corresponderían de repetirse los números de las Paso, pero buscan superar ese umbral. Tras Javkin, siguen en la lista Verónica Irizar, Lisandro Zeno, Alejandra Carbajal y Lionella Cattalin, en las primeras posiciones.

Ciudad Futura

El joven partido tiene todo para crecer: cuenta con tres concejales, no renueva escaños y el conteo de la interna le augura que Eduardo Trasante tiene chances de ingresar. Además, la elección de 2015 mostró que Ciudad Futura triplicó los votos entre las Paso y las generales. Acompañan a Trasante, Jesica Pellegrini y Franco Ingrassia.

El resto

Otras cuatro fuerzas políticas buscan romper la inercia de las Paso y colar algún concejal. Entre ellos se ubican Daniela León, que lidera 1 Proyecto Santafesino; Carlos Cossia, primer postulante de Espacio Grande; Majo Gerez cabeza de nómina del Frente Social y Popular, y Martín Rosúa al frente de la Unión Cívica Radical.