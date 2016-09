A Newell’s le falta madurar

No pudieron los pibes de Newell’s en la Copa Santa Fe. Les faltó claridad, paciencia y algo de rebeldía para superar a Sportivo Las Parejas, un ordenado equipo del Federal A que ganó 1-0 en el Parque y accedió a la final del certamen. Los chicos, en la etapa final de su formación, demostraron muchas cualidades, pero dejaron la impresión que a muchos todavía les falta madurar un poco más.

Entre una circulación que no fue tan clara y algo de individualismo, el partido para Newell’s fue incómodo desde el principio. Sportivo Las Parejas supo replegarse bien y apostar a la velocidad de Maxi Fernández, Ezequiel Lazo y Nicolás Góngora con espacios para el contraataque. Y a la Lepra le faltó resolver mejor cuando atacó por afuera y pisar el área con más gente.

Sin dudas que el gran déficit leproso en esta Copa Santa Fe fue la falta de gol: no pudo convertir en ninguno de los cuatro partidos que disputó. Y eso que el martes de la semana pasada venía de marcarle tres goles a Quilmes en el debut del torneo. Pero ayer, Matías Tissera y Milton Treppo perdieron siempre en el cuerpo a cuerpo con los defensores, a Rodolfo Rotondi le faltó mayor convicción en los metros finales y Héctor Fertoli se dedicó a gambetear y jugar poco para el equipo.

Newell’s tuvo un rato de dominio en los primeros veinte minutos de cada tiempo. En la etapa inicial, generó peligro con una media vuelta de Tissera en el área y una arremetida del delantero tras centro de Fertoli, un disparo de Treppo desde afuera y un remate débil de Rotondi. En el complemento lució más punzante: en 15 minutos arrinconó a Sportivo con un remate de Treppo, una definición desde afuera de Daniel Mancini y un derechazo de Maximiliano Pollacchi que sacó el arquero.

Pero todo se esfumó cuando el Lobo logró abrir el marcador a los 19 minutos: un córner desde la derecha encontró sin marca a Martín Comachi dentro del área chica para el 1-0. Newell’s nunca pudo recuperarse de ese golpe. Juan Pablo Vojvoda demoró en buscar respuestas desde el banco y a los pibes les faltó serenidad para resolver mejor las incursiones ofensivas. Así quedó eliminado de la Copa Santa Fe. Aunque en la etapa formativa, un golpe duro a veces puede ser una enseñanza.

“Confío en la proyección de estos futbolistas”

Pese a la derrota con Sportivo Las Parejas, Juan Pablo Vojvoda bancó a sus jugadores y aseguró que muchos de ellos tienen verdadera proyección y que Newell’s podrá contar con ellos en el futuro. “Hay que seguir trabajando y que esto no nos haga decaer. Creo que no va a pasar porque son jugadores en los que confío plenamente, chicos muy interesantes que conforman un equipo por el que hay que apostar, por más que hayamos sufrido esta derrota que nos golpea”, señaló ayer el entrenado.

“Son jugadores jóvenes y apuesto por ellos. Es mi plantel y estoy muy conforme. Un resultado negativo no me tapa todo lo bueno que estos chicos me brindaron. Confío en la proyección de estos futbolistas porque los veo todos los días y sé que Newell’s podrá contar con ellos el día de mañana en primera”, consideró.

Y amplió: “No nos olvidemos que son jugadores de reserva y necesitan este paso para llegar mejor formados a primera. Este torneo les sirvió para eso por el ambiente y el contexto en el que se han jugado estos partidos. Situaciones que quizás no se viven en reserva y que los chicos pudieron sentir ahora. El balance de la Copa fue bueno en cuanto a la participación de jugadores jóvenes del club. Les va a servir en esta etapa formativa en la que se encuentran”.

No obstante, Vojvoda dijo sentir “un sabor amargo” por la eliminación del certamen. “Este partido no lo pudimos ganar y en el fútbol, como en cualquier deporte, ganar siempre importa. No pudimos convertir pese a que nos caracterizamos por eso. En el torneo pasado fuimos uno de los equipos más goleadores”, explicó.

Hoy llega Leandro Vega

Después de una jornada de descanso, el plantel de Newell’s retomará hoy los entrenamientos en el complejo Bella Vista de cara al compromiso del próximo domingo a las 14 ante Tigre en el Parque de la Independencia. Y lo hará con la presencia del octavo refuerzo para este torneo: Leandro Vega.

El defensor llegará desde River a préstamo por un año con una opción de compra de dos millones de dólares por la totalidad de su pase y, a cambio, Newell’s cederá a Denis Rodríguez también por un año y con una opción de compra de 1,7 millón de dólares por el 50 por ciento de su ficha. El volante será presentado hoy como nuevo refuerzo millonario.

En tanto, para el partido ante Tigre del próximo domingo, Diego Osella no podrá contar con Diego Mateo, quien recibió una fecha de suspensión por haber sido expulsado ante Quilmes, en la primera fecha del campeonato. Las opciones con las que cuenta el entrenador leproso para reemplazarlo son Juan Ignacio Sills y Sebastián Prediger, aunque el ex Olimpo tiene una leve ventaja ya que ingresó ante el Cervecero cuando Pomelo vio la roja. Lo llamativo es que durante la pretemporada fue Prediger quien asomó como el reemplazante de Mateo.

Vallado en la popu

El operativo de seguridad en el estadio Marcelo Alberto Bielsa incluyó una inédita medida en la parte baja del popular sur: un pulmón en el medio de la tribuna que iba a ser ocupado por policías, con la idea de que la barra brava leprosa se sienta desplazada de su lugar habitual. Sin embargo, esa tribuna finalmente no fue habilitada y la gente estuvo en la bandeja superior.

