A la Lepra no le hace falta un nueve

Newell’s va a jugar sin nueve. O al menos no lo hará con un punta clásico de esos que se imponen dentro del área por presencia física u oficio. La presencia de Ignacio Scocco obligó a Diego Osella a modificar su idea de juego y mal no le fue. Y con la salida de Mauro Matos y la imposibilidad económica de traer un hombre de área, el DT busca alternativas para cuando Nacho no esté o cuando haya que acompañarlo con mayor presencia en el área rival por la obligación de un resultado.

Newell’s anotó 21 goles en los 14 partidos del torneo. Siete tantos llegaron por Scocco y once los aportaron otros jugadores del cuadrado ofensivo del equipo (4 de Maximiliano Rodríguez y Mauro Formica, 2 de Víctor Figueroa y uno de Joel Amoroso). Y Matos, el nueve de área alternativo, se fue jugando poco y sin gritar.

Entonces, la ausencia de un nueve de área no parece un problema. El equipo se adaptó a las circunstancias, y el DT también. El pelotazo se erradicó y se potenció el juego por abajo, con Quignon y Formica como conductores, y con un cuadrado ofensivo donde nadie tiene un puesto fijo, pero todos llegan a posición de gol.

Formica, Maxi Rodríguez, Scocco y Amoroso fueron la solución de Osella en ataque. Y cuando le tocó entrar a Figueroa no desentonó. Y entre ellos el equipo se arregló para anotar. Está lejos de los 35 goles que hizo Boca o los 27 de San Lorenzo, pero es la quinta delantera más goleadora. Y la solidez defensiva hizo el resto.

¿Y si falta Scocco? Es un problema, pero Osella busca que se sienta lo menos posible. En el torneo hubo cuatro partidos sin Scocco o Matos, y el equipo o resolvió bien. El DT probó a Amoroso ante Gimnasia (1-0), Maxi en el Clásico (1-0), Tevez ante San Lorenzo (2-2) y Amoroso y Maxi ante Racing (1-2). Y ahora se agrega una alternativa más: Eugenio Isnaldo. Osella lo ubicó como nueve para los suplentes en los amistosos y anotó dos goles. Y parece ser el elegido como alternativa de Nacho. Por ahora el pibe Matías Tissera deberá foguearse y esperar.

“Vamos a dar pelea”

Nehuén Paz se ganó un lugar de la manera menos pensada. El defensor aprovechó la chance que le dio Osella como lateral izquierdo a partir de la lesión de Germán Voboril y su rendimiento fue tan bueno que incluso cuando se recuperó el ex Racing, el DT lo mantuvo entre los once.

Esta pretemporada apareció otra vez como titular, aunque por ahora ocupa el lugar de Moiraghi, quien se recupera de una lesión. Y si bien siente que como zaguero rinde mejor, no sería raro que Osella vuelva a ubicarlo por izquierda.

—¿Te sorprendió la campaña que hicieron el semestre pasado?

—Nosotros teníamos confianza. Se levantó mucho el nivel, ganar el Clásico fue importante desde lo anímico y vinieron nuevos compañeros y sumaron en esta levantada.

—Tras dos amistosos el equipo no parece estar tan lejos de la versión que terminó goleando a los sanjuaninos…

—Esta pretemporada fue un poco más corta, no se perdió tanto entrenamiento porque las vacaciones fueron cortas. Y eso ayudó. Además ya conocemos bien lo que nos pide el entrenador y eso simplifica todo.

—Te tocó ganarte un lugar como lateral y ahora estás jugando como central, ¿te da lo mismo cualquiera de las dos posiciones?

—(risas) Con tal de jugar juego de lo que sea. La realidad es que me siento más cómodo de central, pero Diego me probó de tres y pude rendirle al equipo cuando lo necesitaba. Donde disponga Osella voy a jugar.

—¿Ayuda que sea un recesos con pocos cambios, con apenas dos compañeros nuevos y muy pocos que se fueron?

—Siempre es bueno mantener el grupo, además estamos muy unidos, muy comprometidos. (Jacobo) Mansilla es un jugador que aporta mucho sacrificio, y San Román también nos va a venir muy bien.

—¿Están para pelearle el campeonato a Boca?

—Nos quedan partidos difíciles, tenemos que ir con calma. Los jugadores que tenemos y la posición en la que estamos en la tabla nos ilusionan. Vamos a dar pelea seguro.