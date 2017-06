A la Fiera la van a esperar hasta último momento

Newell’s retornó a los entrenamientos este martes por la mañana y de cara al cotejo del domingo a las 14 ante Lanús, la gran duda de Juan Pablo Vojvoda será saber si podrá contar o no con Maxi Rodríguez.

Si bien el entrenador deberá hacer retoques en el equipo por las ausencias por suspensión de Mauro Formica y Sebastián Domínguez, no hay dudas que su mayor preocupación pasa por la recuperación de la Fiera, que tiene una sobrecarga muscular en la zona de los isquiotibiales y tras no jugar ante Central Norte había dejado la sensación de no llegar al cotejo ante el Granate.

Pero como dijo el propio Vojvoda el domingo “con Maxi siempre hay que esperar hasta el final” y eso es lo que tendría decidido hacer el cuerpo técnico, aguardar por la evolución de la lesión del delantero y recién definir el viernes o sábado si juega o no.

Maxi ayer no entrenó, pero desde su entorno aseguraron que sintió menos dolor y no quiere bajarse del partido.

Y el dilema de Vojvoda pasará por saber si vale la pena arriesgarlo, con el riesgo de agravar la lesión y perderlo con Belgrano y Godoy Cruz, u optar por una buena recuperación y tenerlo a pleno en los dos últimos partidos.

Si no llega la Fiera, el candidato número uno a reemplazarlo es Eugenio Isnaldo, ya que Víctor Figueroa jugaría como enganche, en lugar del suspendido Formica.

Otra alternativa podría ser Joel Amoroso, que ayer se sumó al grupo tras recuperarse de un desgarro. Aunque habrá que ver cómo está el ex Olimpo que hace un mes que no juega.

En tanto, José San Román también se integró al grupo tras un esguince en la rodilla derecha. Y si el lateral está en condiciones, no habría que descartar que sea titular y Franco Escobar lo haga como zaguero, en lugar del suspendido Domínguez. Si no es así, el reemplazante del Negro será Formiliano.

Por último, Facundo Quignon se mostró sin dolor en la práctica de ayer y esto le abre una gran chance de retornar al equipo en reemplazo de Braian Rivero. Mientras que Juan Ignacio Sills entrenará con una férula en la mano derecha, que le permitirá jugar si Vojvoda lo necesita, aunque no hay dudas que seguirá como titular Jalil Elías.

¿Paz se va a Bélgica?

Nehuén Paz recibió este martes el alta médica tras estar internado varios días en el Sanatorio Centro y ahora deberá cumplir un reposo domiciliario antes de poder entrenar nuevamente con el plantel.

Es un hecho que el defensor no estará en esta recta final del torneo, y entonces el partido ante Unión puede ser el último con la casaca rojinegra, ya que la dirigencia leprosa confía en poder venderlo. Por el momento no hay ninguna oferta formal, pero Juan Cruz Ollier, representante del futbolista, le aseguró a la dirigencia que en las próximas semanas acercará una propuesta de un club europeo. ¿Bélgica? Es una plaza donde habría interés, aunque no hay ningún indicio claro sobre algún club interesado. La condición de comunitario de Paz, su altura, el hecho de haber jugador este torneo como lateral y también poder hacerlo como zaguero, además de su perfecto inglés, son argumentos válidos a la hora de entender por qué pueden aparecer ofertas en este receso.

Báez se va a Mérida

Bruno Marioni dirige desde enero Venados de Mérida, equipo de la segunda división mexicana, y para la próxima temporada tendrá un jugador leproso. El ex delantero de la Lepra acordó con la dirigencia el préstamo de Gabriel Báez, lateral izquierdo que debutó en 2015 con Carlos Picerni y tuvo varios partidos en primera con Lucas Bernardi. Hoy, el entrerriano no tiene muchas chances en Newell’s y por eso no hubo problemas en aceptar su salida a préstamo por un año, sin cargo, y con una opción de compra por el 50 por ciento del pase por 250 mil dólares.

El pito será Vigliano

Mauro Vigliano fue designado para dirigir el partido entre Newell’s y Lanús del próximo domingo a las 14, en el Coloso, a puertas cerradas. Vigliano dirigió a la Lepra dos veces en este torneo, la victoria 1-0 ante Central en Arroyito y la derrota 1-0 ante Defensa en la reanudación del torneo. En tanto, Silvio Trucco será el juez del cotejo Belgrano-Newell’s que se jugará el jueves 22 en Córdoba.

Comunicado de Mackey

La situación de Juan Pablo Vojvoda tras estos tres partidos no está muy clara. Su futuro es incierto, ya que su continuidad en Primera es improbable y junto a su cuerpo técnico creen que reserva no sería la mejor elección.

Algunas versiones señalan que Mackey pretende tener bajo su mando la reserva, y eso sería decisivo a la hora de la decisión de Vojvoda de no continuar en el Parque.

Pero a Mackey no le gustó que se mencione que no tiene afinidad con Vojvoda y se enojó con algunos periodistas que remarcaron estas “diferencias”. Y por eso publicó en Twitter un comunicado con la leyenda “Paciencia Martín, paciencia”.

“No sé cuál será la decisión que tome Juan respecto de su continuidad en Primera, pero si decide regresar a reserva lo hará, porque le corresponde”, sentenció Mackey en un párrafo. “Las mentiras hacen daño y no se puede decir cualquier cosa porque sí”, agrega en otra parte donde cuestiona a algunos periodistas.