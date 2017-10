¡A despertarse! Bien temprano, la Lepra recibe a Chacarita

¡A despertarse! La premisa puede ser para los hinchas, que deberán cambiar su rutina previa a la hora de ir al Coloso. No habrá bronca familiar por dejar un almuerzo a medias, ni tampoco volverán a casa a la medianoche, muchas veces masticando bronca y sin poder conciliar el sueño. Esta vez habrá que poner la alarma temprano, desayunar tranquilo o comer algo al paso mientras desfilan hacia el Parque. Algunos, los más jóvenes, tal vez preferirán “pasar de largo”, y una taza de café fuerte puede ser la mejor aliada para ir a la cancha. No olvidarse el carnet, comprar con enojo un bono que cayó de improviso en un fin de mes de bolsillos golpeados, y confiar en una victoria leprosa, algo que no está garantizado.

¡A despertarse! Porque Newell’s juega con Chacarita en el inusual horario de las 11. Ese que dispuso la Superliga con el argumento de poder “vender” mejor el fútbol argentino a Europa y el mercado asiático. Aunque difícilmente algún inglés, italiano o chino se desvele viendo a la Lepra con el Funebrero. Excepción para aquellos hinchas leprosos que viven por esas latitudes que mirarían igual el partido, aunque fuera a las diez de la noche o a las 4 de la madrugada.

¡A despertarse! Ese debe ser el mensaje para Llop y el equipo. Cinco puntos en el torneo es demasiado poco. Y si no hay una reacción inmediata, el sueño pasará a ser una pesadilla. Los cuestionamientos ya están, pero tal vez la ‘modorra’ mañanera evitarán que surjan temprano en el partido. Ese margen horario deberá aprovechar el equipo, que tendrá cuatro cambios para buscar un sacudón que lo despabile, que lo haga reaccionar.

¡A despertarse! Van tres partidos sin hacer un gol. Y así ganar será imposible. La apuesta de Llop es sumar volantes de buen pie como Figueroa, Sarmiento, Rivero y Torres, y así abastecer a Leal, quien será el responsable de que los hinchas leprosos puedan arrancar el día con una sonrisa y se vayan a casa con un bostezo.

Entradas y bonos a 250

El horario tempranero del partido obliga a que las boleterías leprosas frente al Palomar abran a las 8 para la venta del remanente de entradas y de los bonos obligatorios.

El valor de las entradas tiene incluido el bono, que costará 250 pesos. Los precios son: general no socio, 500 pesos; platea superior este socio, 550 pesos y no socios, 800; platea inferior este, 650 y 900; visera, 750 y 1.000; tribuna oficial, 350 y 600 pesos.

Hasta el sábado se habían vendido unos 6 mil bonos, pero la dirigencia confiaba que en la jornada de domingo la cifra crecerá a partir de muchos hinchas que lo comprarán antes de ingresar al Coloso.