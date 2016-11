A Central ahora le toca en casa

Tres partidos sin ganar por el torneo local. Días atrás un triunfazo por la Copa Argentina. Pero a Central no le queda otra que olvidarse momentáneamente del certamen que lo tiene como semifinalista y meterse de lleno en el campeonato que lo tiene de mitad de tabla para abajo. La última presentación en casa fue la durísima derrota que sufrió el equipo de Coudet en el Clásico, pero la anterior fue la goleada ante Arsenal. Claro está que hoy el Canalla querrá repetir, al menos, el resultado que obtuvo ante los de Sarandí.

El equipo de Coudet recibe a Independiente a partir de las 18.15 con el arbitraje de Facundo Tello y la televisación de Canal 3.

Para los hinchas hoy será la excusa perfecta de reencontrarse luego de la gran victoria del miércoles en el Kempes. Esta tarde en las tribunas se encontrarán los miles que fueron a Córdoba con los que se quedaron en Rosario. Allí hablarán del buen partido que hizo Montoya, de los goles de Fernández y Herrera, de las atajadas de Sosa y discutirán si fue una revancha o no. Pero no hay dudas de que todos dejarán de hablar ni bien Tello inicie el juego.

Central debe volver al triunfo y el irregular equipo de Gabriel Milito se presenta como un escollo complicado de sortear, pero permeable a la hora de jugar.

El Canalla no quiere saber nada de historias sobre dioses y diablos, pero principalmente no querrá saber nada de esos últimos cuando esta tarde reciba a Independiente, los Diablos de Avellaneda.

Los números de Tello

El juez del partido de hoy será Facundo Tello. El bahiense de 34 años ya dirigió una vez a los auriazules. Fue en el torneo pasado, cuando el Canalla perdió como local ante Gimnasia y Esgrima de La Plata. En su carrera, Tello tiene 18 partidos en Primera División, en los que mostró 99 amarillas y 7 tarjetas rojas. En lo que va del presente torneo, impartió justicia en 4 de las 8 fechas. En esos encuentros, hubo 3 triunfos de locales y un empate. Además, sancionó un penal (para el local), y expulsó a 3 jugadores (uno local y dos visitantes).

Equipo sin confirmar y con tres dudas

Eduardo Coudet recién definirá horas antes del cotejo el equipo para enfrentar al Rojo. Es que el DT se tomará hasta último momento para esperar a los jugadores que terminaron con molestias musculares el juego del miércoleS. Ellos son: José Luis Fernández, Giovanni Lo Celso y Germán Herrera. De no llegar estos futbolistas, Washinton Camacho reemplazará a Fernández, Gustavo Colman a Lo Celso y Fabián Bordagaray al Chaqueño. Además de estos seis futbolistas y de los otros ocho que tienen el lugar asegurado en el once titular, el Chacho convocó a: Diego Rodríguez, Hernán Menosse, Pedro Ojeda, Jonás Aguirre y Teo Gutiérrez.

¿Teo se vuelve a Portugal?

En la portada del periódico portugués “A Bola” del último viernes, se resalta la posibilidad de que el colombiano Teófilo Gutiérrez no cumpla el año de contrato que tiene con Central y regrese antes de tiempo al Sporting de Lisboa, club dueño de su pase.

Alberto Fochi Moreno, representante del delantero nacido en Barranquilla, aseguró que “sería un orgullo” volver al equipo de la capital portuguesa, donde ya estuvo el año anterior y tuvo destacadas actuaciones, algo que, por ahora, en su corta estadía en Rosario no sucedió.

El momento que vive Teo en el Canalla no es el ideal. Todavía no marcó goles y en el decisivo partido ante Boca del miércoles pasado, quedó relegado al banco de suplentes. Por esta razón, el hombre de la Selección de Colombia no vería con malos ojos volver a enfundarse la camiseta de los Leones de Portugal.

Sin embargo, el principal impedimento es la situación contractual que tiene el goleador cafetero con Central, equipo donde se encuentra a préstamo hasta el 30 de junio del año próximo.

“Si las partes llegan a un acuerdo no sería un problema, pero lo estipulado es que siga en Central a préstamo hasta junio; un retorno anticipado lo tienen que establecer de nuevo los clubes”, explicó Fochi Moreno, agente de Teo.