A celebrar la autogestión: el boletín “Enredando” está de festejo

Aportar una mirada distinta, formar parte de las luchas populares y contar las historias detrás de los títulos rimbombantes son parte de las premisas de los periodistas del boletín Enredando que este jueves celebran 15 años de trabajo autogestivo. Para festejarlo harán un panel debate sobre el rol del periodismo autogestivo en épocas de gran concentración mediática.

El proyecto que nació como parte de la Asociación Civil Nodo Tau se sostuvo gracias a las ganas y el compromiso de los trabajadores. Superaron las dificultades económicas, mantuvieron la convicción y marcaron una agenda propia que escape a la de los medios masivos y hegemónicos.

“Son 15 años de trabajo y esfuerzo. Por la redacción pasaron distintos compañeros. Hubo momentos buenos y otros difíciles donde costó sostener el proyecto por la falta de recursos. Cada año renovamos el compromiso y las ganas y creciemos”, dijo a El Ciudadano María Cruz Ciarniello, una de las editoras.

Ciarnello entró a Enredando en 2007, cinco años después de formado el proyecto como una parte de la Asociación Civil Nodo Tau. Empezó escribiendo colaboraciones. Al poco tiempo se sumó de lleno y formó parte del equipo editorial que comparte con Martín Stoianovich, Carina Toso y Tomás Viú.

“Me invitó una compañera de trabajo y me sumé. Me gustó la forma de entender y hacer periodismo. El vínculo con las organizaciones barriales me dio la posibilidad de conocer experiencias comunitarias”, contó Ciarniello.

“Nunca trabajé en un medio masivo, pero lo mejor de Enredando es poder escribir con libertad y contar las historias que me interesan. Buscamos sumar otro tipo de notas con análisis o temas de coyuntura tratados desde otro lugar”, agregó.

Temario y camino

La violencia institucional, la mirada de género, la lucha de las comunidades contra el modelo sojero, el derecho a la identidad, y el trabajo de las organizaciones sociales y barriales son los temas que identifican la agenda de Enredando.

“Somos parte de las luchas. No tenemos una línea editorial, sino que la construimos”, dijo Ciarniello.

El boletín nació como un portal digital, creció y sumó nuevos proyectos y colaboradores. Desde 2012 se publica como un suplemento impreso que se entrega con periódico El Eslabón, de la cooperativa La Masa.

El grupo editó dos libros con una selección de crónicas y notas publicadas. Hizo micros en la radio comunitaria Aire Libre y publicó fascículos temáticos.

Debieron adaptarse a los cambios tecnológicos. De ser un boletín semanal que se enviaba a los suscriptores por mail, pasaron a producir cada 15 días y después cada mes. Cambiaron el diseño del sitio web y desde hace un año comparten contenidos en las redes sociales.

Alternativos

“La pluralidad de voces y la información son un Derecho Humano. Es fundamental que haya medios de comunicación populares. No competimos con los comerciales. Sumamos miradas y otra agenda que no siempre está en los demás medios”, dijo la periodista.

Para Ciarniello la autogestión es una salida a la escasez de trabajo que genera la concertación mediática. “No es algo utópico. Hay que pensar con otra lógica. Es difícil sostenerlo a diario. Sobre todo, por la falta de ingresos, pero es una salida. Hay experiencias que hacen un trabajo interesante”, dijo Ciarnello y mencionó el ejemplo de Tiempo Argentino.

“La cobertura del caso de Santiago Maldonado mostró el rol de los medios alternativos para romper con discursos instalados y disputar sentido y poder”, agregó.

Para la periodista es un momento difícil para los trabajadores. “Estaría bueno que en las universidades se charle la posibilidad de que los jóvenes puedan generar un medio propio, que los estudiantes conozcan las experiencias y tengan otra salida. Hay que dar esa pelea”, opinó.

Las mujeres en agenda

Cuando María Cruz se sumó a Enredando eran todas mujeres en la redacción. La mirada de género prevaleció en las notas y la convirtió en una de las secciones más populares. “Éramos tres mujeres que nos sentábamos a pensar”, contó. Para la periodista el rol de la mujer es más difícil cuando trabajan en un medio comercial. No sólo por el reconocimiento del trabajo, sino por la posibilidad de aportar una mirada de género a los temas. “Hay algunas compañeras que hacen un gran trabajo. Están metidos en la lucha para mantener la mirada presente. Es necesario y fundamental que haya militantes en medios comerciales dando la pelea desde adentro”, opinó.

Celebración

El festejo de los 15 años será este jueves a las 18 en la sede Pichincha del Sindicato de Prensa (Santiago 146 bis). Habrá un panel debate con periodistas que charlarán sobre los desafíos y el rol de la autogestión en un contexto de fuerte concentración mediática. Participarán Silvina Tamous, de El Ciudadano, integrantes de la Cooperativa La Masa y Revista Cítrica de Buenos Aires. En la jornada también presentarán Crónicas desde adentro, el segundo libro que reúne diez relatos publicados en el boletín. Habrá una muestra con tapas del suplemento, música en vivo y un brindis.