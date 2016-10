A 18 minutos homenajea al Flaco Spinetta

Treinta y nueve años pasaron del lanzamiento de A 18 minutos del sol, un disco que, editado en 1977, forma parte de la prolífica discografía del imprescindible Luis Alberto Spinetta. Machi Rufino, Luis Cerávolo, Guillermo Arrom y Álvaro Torres, quienes acompañaron al Flaco en distintos momentos de su carrera, decidieron recordar esas canciones, juntarse, tocarlas y para ello formaron A 18 Minutos, una banda que llega hoy a Rosario interpretando “Viento del Azur”, “Telgopor”, “Viejas mascarillas” y “Canción para los días de la vida”, entre otras; “el disco completo”, como adelantó Cerávolo. El concierto es esta noche, a partir de las 21.30, en el teatro de la Plataforma Lavardén (Sarmiento y Mendoza).

“Vamos a interpretar el disco completo con algunos cambios. El disco tiene un solo solista, por ejemplo, y nosotros ponemos dos”, puntualizó el baterista que supo participar de las presentaciones en vivo del material en los años 70. “Empecé a trabajar con Spinetta después que grabó ese disco. Con Machi vinieron a escucharme a un Club de Jazz. Aparecieron y se quedaron a escuchar. Después estuvimos hablando hasta que Luis me dijo: «Bienvenido a la banda»”, recordó Cerávolo, quien aclaró: “A 18 Minutos no le rinde homenaje. Elegí hacer esta música porque me gusta mucho y porque tenía ganas de hacer algo con Machi y con Guille”.

“La verdad que es un discazo”, lanzó el baterista sobre A 18 minutos del sol al tiempo que tímidamente adelantó que en el show de esta noche interpretarán también un inédito de aquella época. Es que “Spinetta componía muchísimo, creaba permanentemente. Siempre hacía lo nuevo, no se quedaba en lo anterior”, aseguró recordando que cuando se sumó a la banda de Spinetta interpretaban sólo dos o tres temas de aquel disco. “Después hacíamos temas nuevos y bastante jazzeros”, agregó. Es la época en la que Spinetta incursiona en el jazz. “Había una cosa muy importante con el jazz. Cuando éramos más chicos existía una diferencia muy grande entre estilos de música, entre lo que eran los músicos de jazz, los de tango, los clásicos, los de rock. Pero eso fue cambiando y fuimos creciendo todos. Él ayudó mucho a que fuera así”, detalló.

Remontándose a esa época Cerávolo recuerda a Spinetta diciendo que A 18 minutos del sol era “el disco más importante que había grabado en su vida”. “Por qué lo dijo no sé, porque hizo mucha buena música”, señaló.

Entre el anecdotario de aquel tercer disco solista de El Flaco está su nombre: “A 18 minutos del sol está la tierra, medido con la velocidad de la luz”. Esa es la razón del título pero: “No eran 18 minutos”, aclaró Cerávolo entre risas. “Fue un error pero le gustó que fuera así. Decía: «No tiene por qué ser la tierra, es un punto imaginario. El nombre pasó a ser menos importante de lo que era la música”.

Además fue un material resistido por el público y la prensa: “Machi, que grabó el disco, dice que había chiflidos. La prensa lo criticó, llegaron a decirle que tendría que incorporar un guitarrista. Una falta de respeto tremenda porque Spinetta fue un guitarrista reconocido por los grandes guitarristas. Fueron muy injustos con él: por no comprender lo que se estaba haciendo le dieron con un hacha”, opinó.

Para el talentoso baterista, que también supo acompañar a Ástor Piazzolla, “tocar con el Flaco era fabuloso”. “Era un proyecto solista pero nunca me puse a pensar en eso porque nos hicimos amigos muy rápido. Era un grupo donde, lógicamente, él era el director, la figura; pero siempre se manejó como un conjunto, con mucho compañerismo”, recordó sobre quien en los 70 supo echar mano al jazz y después seguir. “Afortunadamente para él y para nosotros, porque hizo una música muy hermosa. Que le permitió tener contacto cada vez con más público”, concluyó.