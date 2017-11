Liga provincial: los rosarinos se presentan por la tercera fecha

La Liga Provincial tendrá este viernes desde las 21.30 su tercera fecha, en la que mientras El Tala y Sportsmen buscarán mantenerse en la punta de sus grupos, Temperley intentará reencontrarse con la victoria y Talleres de Villa Gobernador Gálvez irá por su primer triunfo del certamen.

En la zona A la acción tendrá a Racing de San Cristóbal ante Almagro de Esperanza, Atlético Carcarañá frente a Argentino de Firmat, Temperley de Rosario con Brown de San Vicente y el interzonal Atlético Sastre vs. Ben Hur de Rafaela.

En El grupo B se enfrentarán El Tala de Rosario vs. 9 de Julio de Rafaela, Cacu de Ceres vs. Platense de Reconquista, Alma Juniors de Esperanza vs. Atlético María Juana y el interzonal entre Campaña de Carcarañá y Rivadavia Juniors de Santa Fe.

En la zona C, este jueves jugaban Libertad de Villa Trinidad con Sport Cañadense, en cancha de Unión de San Guillermo, mientras que este viernes lo harán Central San Javier con Ceci de Gálvez y Trebolense con Talleres de Villa Gobernador Gálvez.

Y por el grupo D se medirán este viernes Atlético de Rafaela vs. Atlético San Jorge, Sportsmen Unidos de Rosario vs. Almafuerte de Las Rosas y Unión de San Guillermo con Adeo de Cañada de Gómez.

Arranca el cuadrangular por el segundo ascenso

Comenzará este viernes la definición del segundo ascenso de la categoría A2. Será en Newell’s con Alumni de Casilda, Gimnasia, Unión y Progreso y Provincial. La primera fecha tendrá a Alumni frente a Unión a partir de las 20 y a las 22 jugarán Gimnasia con Provincial.

Se jugará en tres jornadas, la segunda fecha se disputará el lunes 27 y la última el miércoles 29, todo en Newell’s.

Por su parte, en el torneo de primera B comenzarán este viernes las series de playoffs al mejor de tres partidos en busca de los clasificados al cuadrangular final. A las 21.30 se medirán Calzada frente Unión de Arroyo Seco, Garibaldi de Fray Luis Beltrán con Central y Talleres de Arroyo Seco ante Sportivo Federal, en tanto que a las 22 lo harán Universitario con Ben Hur.

Por la C también habrá actividad de la jornada 20 de la etapa clasificatoria con Belgrano ante Timbúes, Asac frente a San Telmo de Funes y Velocidad y Resistencia con Horizonte.

Las chicas de Ben Hur se miden ante Andes Talleres

Las chicas buscan la final. El elenco femenino de Ben Hur enfrentará este viernes desde las 19 en Paraná a Andes Talleres de Mendoza en las semifinales del Torneo Federal. Este sábado se medirá con Talleres, el equipo local, y el domingo jugará desde las 10 frente a Montmartre de Catamarca.

Los pibes de Náutico salen a la cancha

Náutico se presentará este viernes en la etapa de semifinales del Nacional Sub 15. El elenco rosarino, que es campeón de la provincia, jugará ante Mendoza de Regatas desde las 19 en Marcos Juárez. Este sábado, a las 20, será el turno de enfrentar a San Martín de Marcos Juárez y el domingo a las 10 de la mañana cerrará su participación frente a Racing de Gualeguaychú.