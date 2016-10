Rosario finalizó en cuarto lugar

El seleccionado rosarino finalizó en el cuarto lugar del Provincial Sub 13 al caer ayer en cancha de Unión de San Guillermo ante Rafaela por 61 a 47. El equipo rosarino, que el sábado por la noche se había quedado con el primer lugar del grupo A justamente al vencer a este mismo rival, perdió en la mañana de ayer ante Santa Fe y resignó su chance de llegar a la final.

En el duelo por el último lugar del podio, los de Rubén Godoy cayeron tras jugar un buen primer tiempo, pero en el tercer cuarto los rafaelinos tuvieron una racha de 29 a 9 que torció definitivamente el rumbo.

Bruno Caribaux hizo 11 puntos en Rosario y Nicolás Duclós terminó con 2 tantos y 14 recobres. En el ganador Nicolás Quiroga anotó 20.

En tanto, por el Argentino de Clubes Sub 17, Atalaya no pudo llegar a la final. Las chicas del Azul perdieron en una apasionante semifinal por 70 a 65 ante Berazategui en Gualeguaychú.

EL TABLERO

Primera C. En el certamen rosarino esta noche jugarán Belgrano vs. Paganini Alumni, Ben Hur vs. Sportivo Federal, Garibaldi vs. América y Sionista vs. Edison.

Uruguay. Malvín derrotó a Unión Atlética 103-58. En el perdedor el rosarino Omar Cantón anotó 23 tantos.

Brasil. Hoy se definirá la serie de cuartos de la Liga Paulista entre el Osasco del rosarino Nicolás Domínguez y Paulistano.

Chile. El Valdivia de Manuel Córdoba y Guillermo Maurino le ganó 79-78 a Osorno, mientras que Leones superó al Deportes Castro de Marcelo de la Fuente por 92 a 81.