Lecturas: Carlos Fuentes, Maitena Aboitiz, Joaquín Barañao

Carlos Fuentes. Aquiles o El guerrillero y el asesino.

Alfaguara. Contempránea. 200 páginas.



La novela inédita en la que trabajaba Carlos Fuentes cuando murió, es un relato personal, revelador y fascinante sobre un episodio de la historia contemporánea de Colombia. “Aquiles o El guerrillero y asesino” está basada en la biografía de Carlos Pizarro, uno de los jefes del movimiento guerrillero M-19, donde el autor dio forma a un personaje carismático, lleno de luces y sombras

Sobre esta novela inédita de Carlos Fuentes, su amigo Gabriel García Márquez escribió: “Su fe en el destino mesiánico de las letras no reconoce límites. Ni admite broma, por supuesto. Un escritor así, siendo tan buen escritor, es dos veces bueno”.

«No solo soy coraza de guerra. También soy cabeza de paz.» Un Aquiles que, como los protagonistas de los poemas homéricos, se siente llamado a pasar a la acción y acaba enfrentándose a un destino inexorable que le había estado esperando paciente.

Basada en hechos reales, la novela posee gran riqueza lingüística por su pulso narrativo y por la descripción de la descarnada sociedad colombiana contemporánea.

Para leer un fragmento de “Aquiles o El guerrillero y el asesino”, en este enlace.

Maitena Aboitiz. Rock and Roll

Planeta. Infantil. 80 páginas.

La cultura rock en un libro para escribir, manchar, dibujar y rockear. La autora de “Cerati en primera persona”, le transmite a los niños (desde 7 años), la historia del rock.

Cómo nació el rock, cuáles fueron las principales bandas, quienes fueron Jimi Hendrix, Nirvana, Queen o qué representó Woodstock, son algunas de los temas tratados en “Rock and Roll”, un texto para chicos de Maitena Aboitiz.

“El rock nació en Estados Unidos y surgió como un grito desesperado por llamar la atención. Lo crearon los jóvenes que se sentían aplastados por el modo de vida de aquellos años, por los valores, por lo que significaba ‘portarse bien'”, explica Alboitiz en su texto editado por Planeta.

La ex conductora y productora de la radio Rock & Pop, invita a los chicos a hacer un recorrido por bandas míticas de ese género musical así como también deja hojas con grandes espacios en blanco para que los pequeños lectores interactúen con el texto.

Aboitiz explica que “Chuck Berry fue célebre por su forma de tocar nerviosa, frenética, casi histérica y también por su paso del pato, con el que cruzaba el escenario de lado a lado; que la banda The Beatles se formó en Liverpool, una pequeña ciudad de Inglaterra y “llegaron a conquistar el mundo siendo muy jóvenes: tenían poco más de 20 años”.

Completar un “Verdadero o Falso”, “Vestirse como si fueras…”, reflexionar sobre el bullying -como lo padecieron algunos artistas-, intentar no moverse al escuchar determinado tema musical, pintarse la cara como lo hicieron algunos músicos o convertirse en un rock star, son algunas de las actividades propuestas

“Busca tu chaqueta de cuero, saca tus lápices, marcadores y todo lo que necesites para expresarte. Sube el volumen y prepárate para dibujar, romper, gritar y rockear sin parar”.

Joaquín Barañao. Historia Universal Freak

Planeta. Narrativa. 240 páginas.

El chileno Joaquóin Barañao posee un radar para captar curiosidades y las acopia en su memoria desde la infancia. Esos atributos vuelca desde 2003 en el sitio www.datosfreak.org.

Tras doce años de recopilación y verificación, este libro es el resultado de transformar esa montaña de información en un relato continuo acerca del Universo, la vida y la especie humana.

La historia puede ser muy, pero muy aburrida, con decenas de reyes, cientos de documentos, miles de batallas y cero gracia. Pero, ¿sabías que las primeras huellas descubiertas de un homínido caminando sobre sus dos pies fue durante una guerra de bosta de elefante entre dos paleontólogos? ¿Y alguna vez te contaron que el bautizo del Big Bang fue en tono despectivo?.

Este libro contiene la misma historia de otros libros, pero aliñada con datos que nunca se escuchan en una clase: Como que el emperador persa Cambises II venció a los egipcios en la batalla de Pelusium (525 a.C.) al usar perros y gatos -animales sagrados para sus enemigos- como escudos vivientes. O que la palabra con la que agradecen los japoneses, arigato, viene del portugués obrigado, lengua de los monjes que arribaron a esas tierras en el siglo XVI. Que los escoceses quisieron instalar una -obviamente fallida- colonia en Panamá en el siglo XVII, que el cardenal Richelieu impuso por ley el uso de cuchillos con punta roma en la mesa (para evitar que se limpiaran los dientes con ellos, aparte de reducir la tasa de asesinatos al almuerzo) y que el tráfico de momias en el siglo XIX se debió a su supuesto poder curativo al consumirlas molidas, son datos que entregan estas páginas.

Y todos estos datos también forman parte de la historia, pero una historia freak.

“Historia Universal Freak” es el Volumen I que va desde el Big Bang hasta la guillotina, en un relato histórico a través de 762 curiosidades.

